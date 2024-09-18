Винисиус обратился к звезде НБА

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор посредством социальных сетей обратился к звездному баскетболисту Шею Гилджес-Александеру, выступающему в НБА.

«Мой гангста», - оставил комментарий Винисиус на странице баскетболиста в социальных сетях.

Жуниор выступает за «королевский» клуб с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027-го. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании 24-летний форвард сыграл пять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.