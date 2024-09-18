Мбаппе назвал цель «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, чего намерен добиться с командой в текущем сезоне.

Действующие победители Лиги чемпионов начали выступление в новом розыгрыше с непростой победы над «Штутгартом» в родных стенах (3:1). Решающий мяч на 83-й минуте забил Антонио Рюдигер.

«Победа в Лиге чемпионов? В «Реале» нужно выигрывать всё», – ответил в послематчевом интервью французский нападающий, ставший автором первого гола «сливочных» в поединке со «Штутгартом». Этот мяч – дебютный для 25-летнего игрока в цветах «Реала» в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, Килиан Мбаппе ещё не выигрывал самый престижный еврокубок.