Беллингем рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе, Родриго и Винисиусом

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на слухи о трудностях звёздного квартета команды.

В прессе часто ведутся разговоры о том, что Килиану Мбаппе непросто вписаться в компанию Беллингема, Родриго и Винисиуса Жуниора, из-за чего команда не столь эффективна в атаке, как в триумфальном прошлом сезоне.

«Я видел, что в социальных сетях пытаются создать напряжение между Мбаппе, Родриго, Винисиусом и мной. Единственная правда в том, что мы очень хорошие друзья не только на поле, но и за его пределами», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Беллингема, высказавшегося после победы над «Штутгартом» в Лиге чемпионов (3:1).