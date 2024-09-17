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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» забил только один гол в первом тайме в семи матчах текущего сезона

17 Сентября 2024 • 23:02 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Штутгарт
окончен

Мадридский «Реал» снова не смог поразить чужие ворота в первом тайме.

«Сливочные» проводят домашний матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта», и до перерыва зрители не увидели голов. Как отмечает Madrid Zone, команда Карло Анчелотти забила всего один мяч в первом тайме в семи матчах текущего сезона. Произошло это во встрече первого тура Ла Лиги с «Мальоркой» (1:1), когда Родриго открыл счёт на 13-й минуте.

Наблюдать за событиями второй половины поединка «Реала» со «Штутгартом» можно на сайте LiveResult.ru – там проходит текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Штутгарт

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