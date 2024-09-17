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Гол с пенальти позволил «Мальорке» переиграть «Реал Сосьедад»

17 Сентября 2024 • 21:58 Комментировать
Мальорка
1:0
Реал Сосьедад
окончен

Шестой тур Ла Лиги открыли «Мальорка» и «Реал Сосьедад», испытывающие проблемы с результативностью. Поединок получился богатым на удары по воротам, но реальной остроты было мало.

На 33-й минуте Андер Барренечеа сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Затяжной просмотр повторов не изменил решения арбитра. Абдон Пратс развел мяч и голкипера по углам - 1:0. После перерыва Кайл Ларин результативно завершил атаку своей команды, но там был офсайд, счет не изменился.

«Мальорка» набрала восемь очков и взмыла на шестое место. Соперник с четырьмя пунктами расположился над зоной вылета. Напомним, что Арсен Захарян травмирован.

Протокол игры  
Мальорка1:0Реал Сосьедад
(1:0) Пратс Абдон36'  
Рикельме ЛеонардоСанчес АнтониоРаильо АнтониоКопете ХосеМохика ХоанСаму Кошта 88' (Фернандес Валери ( 88') Маскарель ОмарДардер Серхи 88' (Ману Морланес ( 88') Наварро Роберто 70' (Родригес Даниэль I ( 70') Пратс Абдон  60' 63' (Асано Такума ( 63') Ларин Кайл 63' (Мурики Ведат ( 63')
Запасные: Морей МатеуЛуна ДаниэльВальент МартинШикиньюMarc HidalgoГрейф ДоминикКуэльяр Иван
Ремиро АлехандроАриц Элустондо 60' (Оскарссон Орри ( 60') Субельдия ИгорАгер НаифМуньос АйхенГомес Серхио 46' (Кубо Такефуса ( 46') Субименди МартинТуррьентес Беньят  54' 61' (Марин Пабло ( 61') Сучич ЛукаОярсабаль Микель 60' (Одриосола Альваро ( 60') Барренечеа Андер 78' (Бекер Шеральдо ( 78')
Запасные: Умар СадикАрамбуру ХонМарреро УнаиДжон Мартин ВисентеМагунаселая ХонПачеко ХонОласагасти Хон
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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Реал Сосьедад

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