Гол с пенальти позволил «Мальорке» переиграть «Реал Сосьедад»

Шестой тур Ла Лиги открыли «Мальорка» и «Реал Сосьедад», испытывающие проблемы с результативностью. Поединок получился богатым на удары по воротам, но реальной остроты было мало.

На 33-й минуте Андер Барренечеа сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Затяжной просмотр повторов не изменил решения арбитра. Абдон Пратс развел мяч и голкипера по углам - 1:0. После перерыва Кайл Ларин результативно завершил атаку своей команды, но там был офсайд, счет не изменился.

«Мальорка» набрала восемь очков и взмыла на шестое место. Соперник с четырьмя пунктами расположился над зоной вылета. Напомним, что Арсен Захарян травмирован.