Гол с пенальти позволил «Мальорке» переиграть «Реал Сосьедад»

Шестой тур Ла Лиги открыли «Мальорка» и «Реал Сосьедад», испытывающие проблемы с результативностью. Поединок получился богатым на удары по воротам, но реальной остроты было мало.
На 33-й минуте Андер Барренечеа сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Затяжной просмотр повторов не изменил решения арбитра. Абдон Пратс развел мяч и голкипера по углам - 1:0. После перерыва Кайл Ларин результативно завершил атаку своей команды, но там был офсайд, счет не изменился.
«Мальорка» набрала восемь очков и взмыла на шестое место. Соперник с четырьмя пунктами расположился над зоной вылета. Напомним, что Арсен Захарян травмирован.
Протокол игры
|(1:0) Пратс Абдон36'
Рикельме Леонардо•Санчес Антонио•Раильо Антонио•Копете Хосе•Мохика Хоан•Саму Кошта88' (Фернандес Валери (88') •Маскарель Омар•Дардер Серхи88' (Ману Морланес (88') •Наварро Роберто70' (Родригес Даниэль I (70') •Пратс Абдон 60'63' (Асано Такума (63') •Ларин Кайл63' (Мурики Ведат (63')
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо60' (Оскарссон Орри (60') •Субельдия Игор•Агер Наиф•Муньос Айхен•Гомес Серхио46' (Кубо Такефуса (46') •Субименди Мартин•Туррьентес Беньят 54'61' (Марин Пабло (61') •Сучич Лука•Оярсабаль Микель60' (Одриосола Альваро (60') •Барренечеа Андер78' (Бекер Шеральдо (78')
17 сентября. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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