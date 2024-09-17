Рабио не перешёл в «Атлетико» из-за мамы

Полузащитник Адриен Рабио завершает переход в «Марсель». При этом игрок сборной Франции мог оказаться в другой команде – в мадридском «Атлетико». Трансфер не состоялся из-за матери Рабио по имени Вероник.

По словам французского агента Бруно Сатина, Вероник стала объяснять спортивному директору «Атлетико», на какой позиции должен играть Адриен. В итоге переход хавбека в мадридский клуб сорвался.

Сатин в комментарии для RMC Sport также отметил, что если бы с Рабио работал более профессиональный агент, то футболист уже давно бы трудоустроился в топовой европейской команде.