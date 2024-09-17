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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент — о состоянии Захаряна: «Арсен тренируется»

17 Сентября 2024 • 18:24 Комментировать
Мальорка
...
Реал Сосьедад
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Через 0 ч. 58 мин.

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о состоянии своего подопечного.

— Арсен тренируется. Пока индивидуально, но он готовится, все идет по намеченной программе. Когда он будет играть, к сожалению, пока сказать не могу, — приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, 21-летний Захарян получил травму на предсезонной подготовке. Сообщалось, что полузащитник вернется на поле в конце октября.

По итогам пяти сыгранных туров «Реал Сосьедад» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке четыре очка.

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Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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