Агент — о состоянии Захаряна: «Арсен тренируется»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о состоянии своего подопечного.

— Арсен тренируется. Пока индивидуально, но он готовится, все идет по намеченной программе. Когда он будет играть, к сожалению, пока сказать не могу, — приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, 21-летний Захарян получил травму на предсезонной подготовке. Сообщалось, что полузащитник вернется на поле в конце октября.

По итогам пяти сыгранных туров «Реал Сосьедад» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке четыре очка.