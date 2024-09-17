Стало известно, когда Фермин Лопес может вернуться на поле

Появилась информация о сроках восстановления полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек получил новую травму и выбыл на несколько недель.

Как уточняет Mundo Deportivo, возвращение Лопеса в строй ожидается после следующей паузы на матчи сборных, которая запланирована на середину октября.

В сеоне-2023/24 Лопес принял участие в трех играх испанской Ла Лиги и не отметился голевыми действиями.

Ближайший матч «Барселоны» состоится в четверг, 19 сентября. В этот день каталонский клуб встретится в гостях с «Монако». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.