Хавбек «Барселоны» получил новую травму

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес снова получил повреждение. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По информации источника, 21-летний футболист уже должен был восстановиться после предыдущей травмы, но снова травмировал правую ногу. Отмечается, что на восстановление Лопеса уйдет несколько недель.

В нынешнем сезоне Лопес принял участие в трех матчах испанской Ла Лиги и не отметился результативными действиями.

В четверг, 19 сентября, «Барселона» встретится в гостях с «Монако» в рамках первого тура нового сезона Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.