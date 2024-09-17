Для нападающего Антуана Гризманна сезон 2024/2025 может стать последним в составе «Атлетико». Как сообщает TodoFichajes, французский футболист продолжает рассматривать вариант с переездом в МЛС. Ранее Гризманн говорил, что в какой-то момент хотел бы попробовать себя в этой лиге.

Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне не хочет терять Гризманна, но спортивные руководители клуба считают, что приходит время омоложения состава. Заменить француза в атаке «матрасников» могут Дарвин Нуньес («Ливерпуль») или Пауло Дибала («Рома»).

Действующий контракт 33-летнего Антуана Гризманна рассчитан до середины 2026 года.