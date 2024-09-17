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«Барселона» до сих пор выплачивает зарплату Сетьену, уволенному в 2020 году

17 Сентября 2024 • 14:45 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
22.09 19:30

Бывший наставник «Барселоны» Кике Сетьен признался, что каталонский клуб всё ещё выплачивает ему заработную плату.

Напомним, Сетьен возглавляет «сине-гранатовых» с января по август 2020 года.

— «Барселона» до сих пор не выплатила мне все, что должна. Последний взнос они выплатят мне в конце этого месяца, четыре года спустя, — приводит слова испанского тренера Barca Universal.

На данный момент 65-летний Сетьен находится без работы. Последней его командой был «Вильярреал», который он покинул в сентябре 2023 года.  

С мая главным тренером «Барселоны» является немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

Тренеры Ла Лиги могут устроить забастовку

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кике Сетьен

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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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