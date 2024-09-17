Бывший главный тренер «Барселоны» Хави недоволен действиями каталонского клуба. Как сообщает AS, Хави и его близкие считают, что «сине-гранатовые» ведут кампанию по его дискредитации.

Так, например, Хави не понравились недавние слова полузащитника Педри. Футболист говорил, что с новым тренерским штабом команда лучше работает физически, поэтому не сбавляет в матчах после 70-й минуты. Хави считает такое мнение несправедливым, опираясь на физические показатели. Недоволен молодой специалист и другими сообщениями из лагеря клуба.

«Барселона» в пяти стартовых матчах Ла Лиги смогла одержать пять побед.