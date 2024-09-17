Агуэро сделал вывод по Мбаппе в «Реале»

Известный в прошлом футболист Серхио Агуэро высказался о нападающем маридского «Реала» Килиане Мбаппе. Агуэро сделал вывод – один Мбаппе не имеет значения, когда речь идёт о будущих результатах «сливочных».

«Никто никогда не списывал «Реал» со счетов. Подписание Мбаппе только делает их большей угрозой. Думаю, Мбаппе является претендентом на звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Тем не менее, один игрок не имеет значения. Значение имеет команда», - цитирует Агуэро Stake.

Килиан Мбаппе успел провести за «Реал» шесть матчей. В них французский нападающий записал на свой счёт четыре забитых гола.