«Барселона» представила третью форму, в которой команда будет иногда играть в сезоне 2024/2025. Футболка выполнена в светло-зелёном цвете в нескольких оттенках. Пресс-служба каталонского клуба отмечает, что создатели формы вдохновились некоторыми успехами женской команды.

«Успехи женской «Барселоны» послужили источником вдохновения для создания третьей формы. Третий комплект формы этого сезона символизирует процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство», - говорится на сайте «Барселоны».

Техническим спонсором «Барселоны» является компания Nike.

Отметим, что «Барселона» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.