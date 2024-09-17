«Барселона» и «Реал» сразятся за полузащитника сборной Испании

Испанский полузащитник Фабиан Руис, выступающий за французский «ПСЖ», может вернуться на родину. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы два гранда Ла Лиги. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале». Трансферная стоимость Фабиана оценивается в 35 миллионов евро. Срок действующего контракта футболиста с парижанами рассчитан до середины 2027 года.

В новом сезоне чемпионата Франции Руис провел три поединка. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч.