Анчелотти высказался о стартовом матче «Реала» в новой Лиге чемпионов

«Тренерский штаб «Штутгарта» проделал потрясающую работу в прошлом сезоне. Это отличная команда с хорошей организацией. Болельщики увидят интересный поединок. Что касается нашего состава, то он стал лучше, чем в прошлом сезоне», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.