Анчелотти высказался о стартовом матче «Реала» в новой Лиге чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем поединке первого тура Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».
«Тренерский штаб «Штутгарта» проделал потрясающую работу в прошлом сезоне. Это отличная команда с хорошей организацией. Болельщики увидят интересный поединок. Что касается нашего состава, то он стал лучше, чем в прошлом сезоне», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между «Реалом» и «Штутгартом» состоится во вторник, 17 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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