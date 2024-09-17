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Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу

17 Сентября 2024 • 07:46 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о бывшем одноклубнике – вратаре Кейлоре Навасе.

«Когда я перешел в мадридский клуб, то сразу заметил реакцию Наваса. Он считал, что я вторгся в его пространство», - передает слова бельгийского вратаря The Sun.

Куртуа пополнил ряды «королевского» клуба в августе 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026-го. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость бельгийского футболиста в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в шести встречах, в которых дважды пропустил.

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Евро-Футбол.Ру,
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