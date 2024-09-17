Из-за Хави «Барселону» мог покинуть испанский полузащитник

Полузащитник Педри мог покинуть каталонскую «Барселону» в прошлом сезоне из-за разногласий с главным тренером команды Хави Эрнандесом. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Адриана Санчеса.

Согласно данным источника, в окружении футболиста поняли, что специалист подталкивает игрока к уходу из команды. Несмотря на это, Педри остался в каталонском коллективе.

С сезона-2024/2025 пост главного тренера «Барселоны» занимает немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Педри принял участие в пяти поединках новой игровой кампании и отметился двумя забитыми мячами.