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Хедира: «Анчелотти не тренирует игроков, а работает с людьми»

17 Сентября 2024 • 04:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
21.09 22:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Сами Хедира рассказал о подходе Карло Анчелотти.

Немецкий футболист работал под началом итальянского наставника с 2013 по 2015 год.

«Когда я порвал крестообразную связку в сезоне-2013/14, было неясно, успею ли я восстановиться к чемпионату мира. Анчелотти очень поддерживал меня в этот период. Я чувствовал себя неотъемлемой частью команды. Как игрок, ты отдашь ради Карло всё, потому что он придаёт тебе уверенности и сил. Он не тренирует игроков, а работает с людьми. Таково его кредо», – рассказал в интервью Diario AS Хедира, завершивший игровую карьеру в 2021 году.

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