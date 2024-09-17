Браим Диас прокомментировал свою травму

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас высказался о недавно полученном повреждении.

Марокканец травмировался в недавнем поединке против «Реал Сосьедада», из-за чего был заменён уже на 25-й минуте. По имеющимся данным, 25-летний игрок сможет вернуться в строй только в конце года.

«Я расстроен из-за травмы, но до возвращения остаётся ещё на один день меньше. Иногда приходится преодолевать препятствия, чтобы стать сильнее. В период восстановления я буду рядом с командой, буду помогать всеми силами и поддерживать её на каждой игре, как любой болельщик.

Спасибо всем за поддержку, с ней мне гораздо легче. С нетерпением жду, когда снова увижу вас. До скорой встречи», – написал в социальных сетях Диас.