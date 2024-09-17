Начо ответил, не жалеет ли об уходе из «Реала»

Центральный защитник «Аль-Кадисии» Начо Фернандес уверен, что поступил правильно, покинув мадридский «Реал».

Руководство «сливочных» было готово продлить контракт с капитаном, выступающим за клуб на протяжении всей карьеры, но тот решил уйти. Причины своего ухода испанец также раскрыл в интервью.

«Я знал о своём уходе из «Реала» за несколько месяцев [до конца сезона], в клубе тоже об этом знали. Прошёл месяц с момента моего прихода сюда [в «Аль-Кадисию»], и я всё ещё считаю, что это было идеальное решение.

Я отдал всё клубу своей жизни, что даёт мне чувство душевного спокойствия. Мог ли я остаться ещё на год? Может быть, но то, каким образом я расстался с «Реалом», – лучшее, что со мной случалось», – цитирует Relevo Начо.