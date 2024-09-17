Гути назвал игрока «Барселоны», которого подписал бы в «Реал»

Знаменитый экс-футболист мадридского «Реала» Гути рассказал, кого считает лучшим в составе «Барселоны».

Бывший полузащитник выделил 17-летнего Ламина Ямаля, отметившегося тремя голами и четырьмя результативными передачами в пяти матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги.

«Кого из игроков «Барселоны» вы бы подписали в «Реал»?» – спросили у Гути. – «Ламина Ямаля», – приводит Barca Universal ответ 47-летнего испанца.

На вопрос о том, входит ли вингер «сине-гранатовых» в тройку лучших игроков мира прямо сейчас, Гути ответил утвердительно: «Ну, судя по тому, что он делает на поле, это определённо так».