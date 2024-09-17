«Барселона» приняла решение по травмированному Ольмо

В «Барселоне» не намерены рисковать здоровьем полузащитника Дани Ольмо.

26-летний футболист получил травму в недавнем матче против «Жироны» (4:1). По данным журналиста Тони Хуанмарти, повреждение Ольмо не слишком серьёзно, однако в «Барселоне» не будут форсировать возвращение игрока, чтобы тот полностью восстановился к важнейшим поединкам с «Баварией» и мадридским «Реалом». Клуб не отпустит атакующего хавбека в расположение сборной Испании на октябрьские матчи.

Ожидается, что Дани Ольмо сможет вернуться на поле к игре с «Севильей», которая состоится 20 октября. Встречи с «Баварией» и «Реалом» запланированы на 23 и 27 числа того же месяца.