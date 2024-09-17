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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути высказался о шансах «Атлетико» в борьбе с «Реалом» и «Барселоной»

17 Сентября 2024 • 00:33 Комментировать
Райо Вальекано
...
Атлетико М
22.09 22:00

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути надеется, что «Атлетико» составит конкуренцию в борьбе за чемпионство.

В настоящий момент мадридские гранды имеют абсолютно идентичные показатели – 11 набранных очков, 9 забитых и 2 пропущенных гола после пяти туров Ла Лиги. Выше располагается только «Барселона», выигравшая все пять матчей.

«Надеюсь, «Атлетико» будет претендентом на титул. Мы всегда говорим об «Атлетико» как о команде, способной побороться за чемпионство, но к декабрю они выбывают из борьбы. Для Ла Лиги было бы здорово, если бы в этот раз всё сложилось иначе. Команде Симеоне не хватает последовательности на дистанции, присущей «Реалу» и «Барселоне», – приводят слова Гути испанские СМИ.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Гути ещё теги

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РАЙО ВАЛЬЕКАНО АТЛЕТИКО М
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