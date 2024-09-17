«Реал» установил правило для всех своих игроков

В мадридском «Реале» выдвинули требование для игроков команды.

Боссы «сливочных» сообщили футболистам, что отныне те смогут давать любые интервью только после предварительного согласования с клубом, докладывает журналист Хосе Феликс Диас. Такая мера введена с целью избежать лишнего шума вокруг команды в прессе.

Во вторник «Реал» начнёт защиту статуса победителя Лиги чемпионов матчем против немецкого «Штутгарта» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.

После пяти туров Ла Лиги коллектив Карло Анчелотти делит с мадридским «Атлетико» вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.