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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» одержал волевую победу в матче с «Осасуной»

16 Сентября 2024 • 23:58 Комментировать
Райо Вальекано
3:1
Осасуна
окончен

Пятый тур Ла Лиги завершился матчем середняков, «Райо Вальекано» и «Осасуны». Хозяева неудачно провели первый тайм, хотя в целом суммарно создали побольше угроз воротам. На 27-й минуте рикошет помог Раулю Гарсии открыть счет в поединке - 0:1. Сразу после перерыва счет сравнялся усилиями Абдула Мумина, а на 66-й минуте Андрей Рациу принес победу хозяевам. В концовке Рубен Пенья должен был сравнивать счет, но сопернику откровенно повезло - удар головой чуть-чуть неточный. На пятой добавленной минуте в контратаке Унаи Лопес поставил точку - 3:1.

В итоге у команд по семь очков, они делят места с 6-го по 11-е.

Протокол игры  
Райо Вальекано3:1Осасуна
  27'Гарсия Рауль (0:1)
(1:1) Мумин Абдул50'  
(2:1) Рациу Андрей66'  
(3:1) Лопес Унаи90'  
Баталья АугустоРациу АндрейМумин Абдул  78'Лежён ФлорьянЧаваррия ПепЭмбарба Адриан 57' (Де Фрутос Хорхе ( 57') Гумбау Херард 64' (Лопес Унаи ( 64'  89') Валентин ОскарГарсия Альваро Ривера 87' (Родригес Хамес ( 87') Трехо Оскар 57' (Паласон Иси ( 57') Камелло Серхио  59' 87' (Гвардиола Серхи ( 87')
Запасные: Диас ПедроБалью ИванКарденас ДаниРауль де ТомасЭрнандес АриданеНтекья РандиСисс Пате
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена АлехандроБойомо ФлавьянБретонес АбельМонкайола Хон  42' 76' (Арнаис Хосе ( 76') Торро ЛукасОрос Аймар 66' (Ибаньес Пабло ( 66') Гарсия Рубен 76' (Пенья Рубен ( 76') Гарсия Рауль 66' (Будимир Анте ( 66') Сарагоса Брайан  19' 84' (Гомес Мойсес ( 84')
Запасные: Круз ХуанУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБенито ИкерМартинес Хавьер IIЭррандо Хорхе
16 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Райо Вальекано

Новости по матчу

15 Сентября
23:24
Проверенный прогноз и ставка на матч Райо Вальекано – Осасуна чемпионата Испании – 16 сентября 2024
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