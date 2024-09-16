«Райо Вальекано» одержал волевую победу в матче с «Осасуной»

Пятый тур Ла Лиги завершился матчем середняков, «Райо Вальекано» и «Осасуны». Хозяева неудачно провели первый тайм, хотя в целом суммарно создали побольше угроз воротам. На 27-й минуте рикошет помог Раулю Гарсии открыть счет в поединке - 0:1. Сразу после перерыва счет сравнялся усилиями Абдула Мумина, а на 66-й минуте Андрей Рациу принес победу хозяевам. В концовке Рубен Пенья должен был сравнивать счет, но сопернику откровенно повезло - удар головой чуть-чуть неточный. На пятой добавленной минуте в контратаке Унаи Лопес поставил точку - 3:1.
В итоге у команд по семь очков, они делят места с 6-го по 11-е.
Протокол игры
|27'Гарсия Рауль (0:1)
|(1:1) Мумин Абдул50'
|(2:1) Рациу Андрей66'
|(3:1) Лопес Унаи90'
Баталья Аугусто•Рациу Андрей•Мумин Абдул• 78'Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп•Эмбарба Адриан57' (Де Фрутос Хорхе (57') •Гумбау Херард64' (Лопес Унаи (64') • 89'Валентин Оскар•Гарсия Альваро Ривера87' (Родригес Хамес (87') •Трехо Оскар57' (Паласон Иси (57') •Камелло Серхио 59'87' (Гвардиола Серхи (87')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро•Бойомо Флавьян•Бретонес Абель•Монкайола Хон 42'76' (Арнаис Хосе (76') •Торро Лукас•Орос Аймар66' (Ибаньес Пабло (66') •Гарсия Рубен76' (Пенья Рубен (76') •Гарсия Рауль66' (Будимир Анте (66') •Сарагоса Брайан 19'84' (Гомес Мойсес (84')
16 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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