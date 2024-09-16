«Райо Вальекано» одержал волевую победу в матче с «Осасуной»

Пятый тур Ла Лиги завершился матчем середняков, «Райо Вальекано» и «Осасуны». Хозяева неудачно провели первый тайм, хотя в целом суммарно создали побольше угроз воротам. На 27-й минуте рикошет помог Раулю Гарсии открыть счет в поединке - 0:1. Сразу после перерыва счет сравнялся усилиями Абдула Мумина, а на 66-й минуте Андрей Рациу принес победу хозяевам. В концовке Рубен Пенья должен был сравнивать счет, но сопернику откровенно повезло - удар головой чуть-чуть неточный. На пятой добавленной минуте в контратаке Унаи Лопес поставил точку - 3:1.

В итоге у команд по семь очков, они делят места с 6-го по 11-е.