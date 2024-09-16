Звёздный игрок «Барселоны» близок к возвращению на поле

«Барселона» готовится к долгожданному возвращению полузащитника Френки де Йонга после травмы.

Нидерландец не появлялся на поле с апреля, и до недавних пор примерная дата его возвращения в строй не раскрывалась. По информации журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» ожидают, что де Йонга можно будет заявить на поединок Ла Лиги против «Хетафе», который состоится 25 сентября. На следующей неделе 27-летний игрок получит «зелёный свет» от медицинского штаба.

До встречи с «Хетафе» команде Ханса-Дитера Флика предстоит сыграть с «Монако» в Лиге чемпионов (19 сентября) и с «Вильярреалом» в чемпионате Испании (22 сентября).