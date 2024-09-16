Начо: «Быть игроком «Реала» – это очень изматывающе»

Начо Фернандес признался, что устал быть игроком мадридского «Реала», несмотря на любовь к клубу.

Минувшим летом 34-летний защитник отказался продлевать контракт со «сливочными», а затем перебрался в саудовскую «Аль-Кадисию». Испанец покинул свой родной клуб впервые в карьере.

«Такие решения не принимаются в один миг. Это занимает много дней, месяцев. Мне посчастливилось пережить прекрасный период вместе с «Реалом», но жизнь футболиста не так проста, как может показаться со стороны.

«Реал» – клуб, в котором ты должен быть в отличной форме каждый день, здесь нужно побеждать в каждой игре. Я пришёл в 10 лет, а ушёл в 34. Повторюсь, мне очень повезло пережить этот опыт, но очень непросто жить так изо дня в день, постоянно доказывать свою состоятельность, бороться. Это изматывает морально. Моя мотивация всегда была запредельной, но я тоже человек, и со временем я решил, что уйти будет правильно», – приводит Relevo слова Начо.