Начо: «Поначалу было странно смотреть матчи «Реала» по телевизору»

Бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес продолжает следить за командой после ухода.

34-летний защитник впервые в карьере покинул родной для себя клуб по окончании прошлого сезона, решив не продлевать контракт. Испанец перебрался в саудовскую «Аль-Кадисию».

«Просмотр матчей «Реала» по телевизору? При просмотре первых матчей я испытывал странные ощущения, но теперь начинаю привыкать. Стараюсь не пропускать ни одной игры», – поведал в интервью Relevo футболист.

На счету Начо Фернандеса 364 матча за «сливочных» во всех турнирах. За «Аль-Кадисию» игрок успел провести три поединка.