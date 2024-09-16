«Реал» договорился о продлении контракта с защитником

Ферлан Менди продолжит выступать за «Реал» в ближайшие годы. Как сообщает на своих станицах издание Marca, мадридский клуб договорился с 29-летним футболистом о продлении трудового соглашения. Менди поставит подписи под договором, рассчитанным до середины 2027 года.

Отметим, что действующий контракт Менди рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее появлялись слухи о возможном уходе француза из-за возможного подписания на левый фланг Альфонсо Дэвиса.

Ферлан Менди играет за «Реал» с лета 2019 года. С тех пор защитник провёл за мадридцев 175 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал десять голевых передач на партнёров.