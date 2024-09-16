Игрок «Реала» бросил вызов Хабибу Нурмагомедову – боец из России ответил

Футболист «Реала» Антонио Рюдигер и российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов обменялись фразами в социальной сети. Хабиб опубликовал свою фотографию на футбольном поле, и Рюдигер в шутку бросил бойцу вызов.

«1 на 1? Мой брат, Хабиб», - написал Рюдигер.

«1 на 1 – это не футбол. Это ММА. Будь осторожнее», - ответил Хабиб с юмором.

В настоящий момент Антонио Рюдигер и другие футболисты «Реала» готовятся к первому матчу Лиги чемпионов. Во вторник, 17 сентября, команда Карло Анчелотти будет играть против «Штутгарта» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.