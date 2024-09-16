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В Испании заявили, что болельщики «Реал Сосьедада» ждут возвращение Захаряна

16 Сентября 2024 • 18:29 Комментировать
Мальорка
...
Реал Сосьедад
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17.09 20:00

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна поделился комментарием о хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

Напомним, российский футболист пропускает старт сезона из-за травмы. Его возвращение ожидается в конце октября.

— Наверняка болельщики «Сосьедада» ждут возвращения Арсена, потому что команда плохо стартовала в сезоне. Захаряна однозначно не хватает команде. В этом сезоне от него ждут многого, — приводит слова Таберны Metaratings.

После пяти туров «Реал Сосьедад» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав четыре очка.

17 сентября подопечные Иманоля Альгуасиля встретятся на выезде с «Мальоркой».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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