Анчелотти: «Крооса невозможно заменить»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу экс-полузащитника команды Тони Крооса. Как известно, летом немец принял решение о завершении футбольной карьеры.

«Мы перевернули страницу. Нам нужно думать о будущем, хотя Кроос – игрок, которого невозможно заменить. Мы должны посмотреть на то, какие игроки у нас есть. Они собираются приносить такую же пользу, какую приносил Кроос в своё время», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции в понедельник.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 17 сентября, - против «Штутгарта» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.