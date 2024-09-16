Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на успехи «Барселоны» на старте сезона 2024/2025. Команда Ханса-Дитера Флика выиграла все пять прошедших игр Ла Лиги с общим счётом 17:4. «Реал» отстаёт от каталонцев на четыре зачётных балла.

«Барселона»? Мы уважаем команды, которые преуспевают. Точно так же мы уважаем «Атлетико» и «Вильярреал», у которых дела складываются хорошо», - сказал Анчелотти на понедельничной пресс-конференции.

Карло Анчелотти в настоящий момент готовит «Реал» к домашнему матчу Лиги чемпионов против «Штутгарта». Команды сыграют во вторник, 17 сентября.