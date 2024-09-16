«Реал» получил предложения по Камавинга, но не стал продавать француза

Мадридский «Реал» летом мог продать своего полузащитника Эдуардо Камавинга. По информации от Relevo, «королевский клуб» получил несколько предложений по трансферу француза, но отказался продавать своего футболиста.

Отмечается, что в «Реале» верят в потенциал Камавинга и ожидают увидеть от полузащитника прогресс в нынешнем сезоне. В «королевском клубе» надеются, что после ухода Тони Крооса Эдуардо сможет выйти на новый уровень.

Камавинга перебрался в мадридский «Реал» летом 2021 года из французского «Ренна». В настоящий момент Эдуардо восстанавливается после травмы. Полузащитник должен вернуться в строй в конце этого месяца.