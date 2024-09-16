«Это недопустимо»: Анчелотти встал на защиту Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти встал на защиту нападающего Винисиуса Жуниора. Бразилец в Испании регулярно сталкивается с негативом в свой адрес во время гостевых матчей. Так, например, Винисиуса не раз оскорбляли на почве расизма.

«То, что происходило с Винисиусом за все эти годы, это что-то невыносимое. Я не знаю, как он с этим справляется. Я бы не мог. Это недопустимо. Думаю, люди делают это, потому что видят, насколько Винисиус опасен», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 17 сентября, - против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.

У Винисиуса возникли проблемы в «Реале»