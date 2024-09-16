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Анчелотти: «Надеюсь, в этом сезоне мы снова дойдём до финала Лиги чемпионов»

16 Сентября 2024 • 14:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
21.09 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Напомним, «королевский клуб» является действующим победителем турнира.

«То, что мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне – это не значит, что в этом сезоне мы снова будем фаворитами. Это новая кампания. Надеюсь, нам снова удастся дойти до финала», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» со счётом 2:0 обыграл дортмундскую «Боруссию». Голы за «королевский клуб» забили Винисиус Жуниор и Даниэль Карвахаль.

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Евро-Футбол.Ру,
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