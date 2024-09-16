Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор на выходных помог команде добиться гостевой победы над «Реал Сосьедадом» в чемпионате Испании (2:0). При этом ситуация внутри «сливочных» выглядит не столь радужной, ведь Винисиус теряет поддержку некоторых представителей клуба.

Как сообщает Carrusel Deportivo, в «Реале» многим не нравится, что Винисиус больше сосредоточен не на футболе, а на других вещах. Так, например, не все в клубе оценили празднование бразильца в последнем матче, когда он призвал трибуны замолчать.

В то же время Винисиус начинает чувствовать, что в клубе его поддерживает только тренер Карло Анчелотти.

Ранее Винисиус возмущался по поводу расизма в Испании и даже говорил, что если проблему не решить, то чемпионат мира – 2030 должен пройти в других местах.