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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» слухи

16 Сентября 2024 • 14:50 Комментировать (1)

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор на выходных помог команде добиться гостевой победы над «Реал Сосьедадом» в чемпионате Испании (2:0). При этом ситуация внутри «сливочных» выглядит не столь радужной, ведь Винисиус теряет поддержку некоторых представителей клуба.

Как сообщает Carrusel Deportivo, в «Реале» многим не нравится, что Винисиус больше сосредоточен не на футболе, а на других вещах. Так, например, не все в клубе оценили празднование бразильца в последнем матче, когда он призвал трибуны замолчать.

В то же время Винисиус начинает чувствовать, что в клубе его поддерживает только тренер Карло Анчелотти.

Ранее Винисиус возмущался по поводу расизма в Испании и даже говорил, что если проблему не решить, то чемпионат мира – 2030 должен пройти в других местах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
16 Сентября 2024 в 15:25
Продавать за бешеные деньги саудитам, на его фланг Мбаппе, в центр покупать форварда.
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