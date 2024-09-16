Анчелотти: «В этом сезоне наш состав лучше, чем в прошлом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил состав своей команды в нынешнем и прошлом сезоне, где «королевский клуб» завоевал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Летом мы потерли важных игроков. Ушли Начо, Кроос и Хоселу. Тем не менее, к нам пришли лучшие игроки мира или как минимум одни из лучших. Думаю, что в этом сезоне наш состав лучше», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем со «Штутгартом» в Лиге чемпионов.

Напомним, летом ряды мадридского «Реала» пополнили такие футболисты, как Килиан Мбаппе и Эндрик. Оба футболиста уже успели отметиться своими дебютными голами.