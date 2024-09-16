Френки де Йонг частично тренируется с основой «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг постепенно возвращается в строй. По информации от журналиста Виктора Наварро, нидерландский хавбек уже частично тренируется с основой.

Напомним, де Йонг получил в июне травму, из-за которой не только пропустил старт сезона, а ещё и не смог помочь сборной Нидерландов на чемпионате Европы, где команда Рональда Кумана добралась до полуфинала.

Ранее ходили слухи о том, что де Йонга следующим летом могут выставить на трансфер, если футболист откажется продлевать контракт с понижением зарплаты. Соглашение Френки с «Барселоной» истекает летом 2026 года.