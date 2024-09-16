Ольмо пропустит 4-5 недель из-за травмы

Полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо не сможет помочь своей команде в ближайшие 4-5 недели. По информации от журналиста Фабрицио Романо, травма испанца оказалась серьёзной.

Напомним, Ольмо получил повреждение во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Жироны», где Дани также отметился голом и помог «Барселоне» одержать разгромную победу 4:1.

Отметим, что Ольмо уже успел записать на свой счёт 3 гола в 3 матчах чемпионата Испании. Летом Дани вернулся в «Барселону» из «РБ Лейпцига». На футболиста при этом претендовали и другие европейские топ-клубы, но испанец решил вернуться к «сине-гранатовым».