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Милитао пропустит матч против «Штутгарта»

16 Сентября 2024 • 13:09 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Эспаньол
21.09 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против «Штутгарта», который состоится в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Мигель Анхель Диас в своих социальных сетях.

Напомним, несколько недель назад Милитао получил травму, из-за которой пропустил последние матчи «Реала». Эдер уже возобновил тренировки в общей группе, но бразильский центральный защитник ещё не готов к полноценному участию в матчах.

Милитао выступает за «Реал» с 2019 года, когда перебрался из «Порту». Бразилец дважды побеждал со «сливочными» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
16 Сентября 2024 в 13:18
гнать надо этого Милитао - лучше б с Начо продлили контракт, не могу сказать, что Начо мне нравится - он бывает необоснованно грубым игроком или может одной глупостью запороть матч, но по крайней мере "не хрусталик", воспитанник и в принципе более-менее норм ЦЗ, при том, что давно в клубе - не нужна адаптация.....
нет блин, Начо сливают - а теперь в ЦЗ играть некому.....Алаба - такой же.....
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