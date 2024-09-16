Милитао пропустит матч против «Штутгарта»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против «Штутгарта», который состоится в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Мигель Анхель Диас в своих социальных сетях.
Напомним, несколько недель назад Милитао получил травму, из-за которой пропустил последние матчи «Реала». Эдер уже возобновил тренировки в общей группе, но бразильский центральный защитник ещё не готов к полноценному участию в матчах.
Милитао выступает за «Реал» с 2019 года, когда перебрался из «Порту». Бразилец дважды побеждал со «сливочными» в Лиге чемпионов.
нет блин, Начо сливают - а теперь в ЦЗ играть некому.....Алаба - такой же.....