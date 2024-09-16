Вилья оценил уровень Беллингема

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья оценил уровень игры полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Напомним, в настоящий момент англичанин восстанавливается после травмы, которую получил на старте сезона.

«Игры Беллингема говорят сами за себя. Я думаю, что он потрясающий игрок. Он может играть на любой позиции на поле и делать это хорошо», – цитирует Вилью Madrid Xtra.

Напомним, в дебютном сезоне за мадридский «Реал» Беллингем отметился 19 голами в чемпионате Испании. Трансфер полузащитника из дортмундской «Боруссии» обошёлся «королевскому клубу» в 103 миллиона евро.