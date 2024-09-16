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Деку высказался об аренде Роке в «Бетис»

16 Сентября 2024 • 11:26 Комментировать

Футбольный функционер Деку, который занимает пост спортивного директора каталонской «Барселоны», высказался об аренде бразильского форварда Витора Роке в севильский «Бетис».

«Думаю, аренда в «Бетис» - хороший вариант для Витора. Старт карьеры в «Барселоне» выдался непростым для него. В севильской команде он получит необходимую игровую практику», - передает слова представителя «сине-гранатовых» инсайдер Фабрицио Романо.

Роке будет выступать за севильский коллектив на правах аренды до конца июня следующего года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 19-летний форвард провел два поединка и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Деку Витор Роке ещё теги
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