В «Барселоне» приняли важное решение по Ямалю

Вингер Ламин Ямаль стремительно развивается и становится всё более важным игроком для «Барселоны». В каталонском клубе приняли важное решение – «сине-гранатовые» хотят наградить талантливого вингера новым контрактом.

В последний раз Ямаль продлевал контракт в октябре прошлого года. «Барселона» осознаёт, что с тех пор статус игрока существенно изменился. Идея клуба заключается в том, чтобы следующим летом, после совершеннолетия, Ямаль заключил новое трудовое соглашение – до лета 2030 года.

По новому контракту, понятное дело, заработная плата Ямаля существенно вырастет. Издание Marca называет будущее соглашение «суперконтрактом».