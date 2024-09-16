Флик высказался о состоянии Ольмо, у Дани подозрение на травму

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии полузащитника Дани Ольмо, который вчера получил повреждение в матче с «Жироной» в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» одержали разгромную победу 4:1, а Ольмо отметился забитым голом.

«Ольмо? Нам нужно подождать и посмотреть завтра на результаты обследования. Наши врачи позаботятся о нём. Мы пока не уверены, что всё хорошо. Надеюсь, травма не является серьёзной, но я не могу ничего больше сказать», – сказал Флик на пресс-конференции.

Ольмо уже записал на свой актив 3 гола в 3 матчах чемпионата Испании. Дани перебрался в «Барселону» летом из «РБ Лейпцига».