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Флик высказался о состоянии Ольмо, у Дани подозрение на травму

16 Сентября 2024 • 10:47 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
22.09 19:30

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии полузащитника Дани Ольмо, который вчера получил повреждение в матче с «Жироной» в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» одержали разгромную победу 4:1, а Ольмо отметился забитым голом.

«Ольмо? Нам нужно подождать и посмотреть завтра на результаты обследования. Наши врачи позаботятся о нём. Мы пока не уверены, что всё хорошо. Надеюсь, травма не является серьёзной, но я не могу ничего больше сказать», – сказал Флик на пресс-конференции.

Ольмо уже записал на свой актив 3 гола в 3 матчах чемпионата Испании. Дани перебрался в «Барселону» летом из «РБ Лейпцига».

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