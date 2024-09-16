Деле Алли может перейти в испанский клуб

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли может продолжит карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в переходе 28-летнего свободного агента заинтересован севильский «Бетис». Андалусийцы рассматривают англичанина в качестве замены травмированному португальцу Вильяму Карвалью.

После четырех матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал пять баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий поединок севильская команда проведет против «Хетафе» на своем поле. Игра пройдет в среду, 18 сентября.