Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе

Форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар обсуждал с бразильцами «Реала» совместную игру с французским нападающим Килианом Мбаппе. Игроки вместе выступали за «ПСЖ»,

«Бразильские игроки «Реала» дружат с Килианом. Между Неймаром и Мбаппе всегда была война. Он отправил своим соотечественникам в «Реале» материал о французе, в котором подчеркнул, что играть вместе с Мбаппе – это ад», - сообщил журналист Get French Football News.

Неймар и Мбаппе вместе выступали за парижскую команду с 2017 по 2023 года. Сейчас бразилец играет в Саудовской Аравии, а француз выступает за мадридский «Реал».