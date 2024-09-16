Мичел назвал игрока «Барселоны», который может стать вторым Месси

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что думает о 17-летнем нападающем сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.
«Ямаль сейчас меняет футбольный мир. В свои 17 лет он уже является для меня одним из лучших футболистов мира. Трудно представить, что после Лео Месси появится еще один такой же. Ламин – это игрок, который способен достичь уровня Лионеля», - передает слова главного тренера ESPN.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги Ямаль провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.
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