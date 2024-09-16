Тренер «Барселоны» Флик высказался о Левандовски

«Роберт важен для команды не только на футбольном поле, но и в раздевалке. Это классный игрок с огромным опытом. Даже в своем возрасте Левандовски показывает, какой он профессионал. Хорошо, что он с нами», - передает слова немецкого специалиста Barca Universal.